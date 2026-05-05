Padinskí kolkári si v tomto roku pripomínajú 60. výročie založenia svojho klubu, čo je ideálna príležitosť na oslavy jubilea, pohľad do dejín a zhodnotenie dosiahnutých úspechov.
Prvý priateľský kolkársky zápas v Padine sa odohral ešte začiatkom 60. rokov dvadsiateho storočia v Kominkovej krčme, ale za skutočný začiatok tunajšieho kolkárstva považuje sa rok 1966, keď bol založený Kolkársky klub Dolina. V priebehu posledných šiestich desaťročí kolkárstvo v Padine prechádzalo rôznymi vývinovými obdobiami. Dnes KK Dolina má modernú štvordráhovú kolkáreň, mužský tím súťaží v Prvej lige Srbska – skupina Vojvodina a ženský tím tiež hráva majstrovské zápasy na úrovni Vojvodiny. Niektorí kolkári z Padiny sa stali reprezentantmi Srbska.
O významných dosahoch Kolkárskeho klubu Dolina sa dozvedáme od aktuálneho predsedu Michala Garafiáta. „Za najúspešnejšie obdobia v dejinách klubu možno považovať sezónu 2006 – 2007, keď sa Dolina dostala do semifinále Pohára Srbska, ako aj sezónu 2023 – 2024, keď si padinskí kolkári vybojovali prvé miesto v Prvej lige Srbska (skupina Vojvodina), ale pre menší počet vyhraných setov, vlastne šlo iba o rozdiel jedného setu, predsa nepostúpili do Superligy Srbska. Roku 2021 juniori Doliny sa stali majstrami Srbska v kategórii do 23 rokov a teraz sú členmi seniorského tímu KK Dolina. Roku 2019 bol založený aj ženský kolkársky tím Doliny. V roku 2024 Dolina sa stala najlepším seniorským celkom v Obci Kovačica a Želislav Jakáb najlepším seniorom Obce Kovačica,“ pripomína predseda Kolkárskeho klubu Dolina Michal Garafiát.
Zároveň poznamenal, že kolkári a kolkárky Doliny ako jednotlivci dosiahli mnoho významných úspechov. Do reprezentácie Srbska boli povolaní Želko Garafiát a Želislav Jakáb (ktorý bol aj členom zostavy víťaznej reprezentácie našej krajiny na Majstrovstvách sveta 2025 v Maďarsku).
Medzi najnovšie úspechy padinských kolkárov patria výborné výsledky Pavla Bešku a Márie Ľavrošovej, ktorí zvíťazili v kategóriách jednotlivcov a jednotlivkýň nad 50 rokov na nedávnych Majstrovstvách Srbska v Kragujevci. A padinskí juniori Ivan Petrovič a Janko Garafiát sa na kolkárskych majstrovstvách v Kovačici stali vicešampiónmi Srbska v juniorskej tandemovej hre za rok 2026.
Vedenie padinského klubu sa v priebehu posledných niekoľko rokov postaralo o dôkladnejšiu renováciu mechanického vybavenia kolkárne, ako aj o vynovenie tejto časti budovy v Športovom stredisku Dolina.
Kolkári z Padiny si pripomenuli významné jubileum svojho klubu na februárovom slávnostnom stretnutí v Športovom stredisku Dolina, kde boli prítomní dnešní a bývalí hráči a členovia vedenia, ako aj hostia z Kolkárskeho zväzu Srbska a Kolkárskeho zväzu Vojvodiny, taktiež predstavitelia Obce Kovačica a športových klubov z Padiny a z územia obce.
Doterajšie úspechy padinských kolkárov a dlhá tradícia klubovej činnosti predstavujú najlepšie podnety na dosahovanie ďalších vynikajúcich výsledkov.