V Základnej škole Jána Amosa Komenského v Kulpíne si Týždeň spomienky a jednoty pripomenuli športovo – volejbalom.
Včera si žiaci a učitelia kulpínskej školy zahrali netradičný volejbalový zápas v telocvični školy – hrali žiaci proti učiteľom. Výsledok zápasu nebol dôležitý, v prvom rade išlo o vzájomné porozumenie, pestovanie spolupatričnosti a podporu tolerancie a empatie v každodennom žiackom živote.
Počas zápasu bolo počuť veľa smiechu, povzbudzovania zo strany obecenstva, vidieť výborné volejbalové výmeny a čo je najdôležitejšie – silné odkazy priateľstva, ktoré si budú pestovať aj mimo terénov.