Ministerka energetiky a baníctva Dubravka Đedovićová-Handanovićová dnes vyhlásila, že rokovania medzi ruským väčšinovým vlastníkom spoločnosti NIS a spoločnosťou MOL prebiehajú pomerne dobre a oznámila, že rokovania Srbska a MOL-u budú pokračovať zajtra a pozajtra.
Na Pupin fóre v Belehrade uviedla, že očakáva, že do 15. alebo 16. mája sa vytvoria podmienky na zdieľanie určitých informácií so Spojenými štátmi, ktoré musia schváliť zmluvu.
Đedovićová-Handanovićová povedala, že jednou z kľúčových otázok je záväzok spoločnosti MOL zabezpečiť určitú ročnú úroveň rafinérskeho spracovania a že v tejto oblasti už boli dosiahnuté určité dohody.