Predseda vlády Srbska Đuro Macut na paneli Posilňovanie demokratickej odolnosti a čelenie hybridným hrozbám, ktorý sa včera konal v rámci ôsmeho samitu Európskeho politického spoločenstva v Jerevane, vyhlásil, že súčasné bezpečnostné výzvy sa čoraz menej týkajú tradičných hrozieb a čoraz viac zložitých a často neviditeľných foriem pôsobenia.
Macut v rámci diskusie na tému panelu, ktorému predsedal francúzsky prezident Emmanuel Macron, zdôraznil, že hybridné hrozby, ako sú dezinformácie, kybernetické útoky, ekonomický tlak a politické zasahovanie, majú za cieľ nielen oslabenie štátov, ale aj podkopávanie dôvery v inštitúcie a demokratické procesy.
Podľa jeho slov tieto výzvy nie sú pre Srbsko abstraktné, ale predstavujú realitu, vzhľadom na jeho geopolitickú polohu. Zdôraznil, že okrem inštitúcií je kľúčová aj úloha občanov, a poukázal na význam vzdelávania, mediálnej a digitálnej gramotnosti ako najsilnejšej obrany proti dezinformáciám.