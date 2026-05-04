Vedúci Operačného tímu pre pristúpenie k Európskej únii Danijel Apostolović dnes uviedol, že neexistuje žiadne formálne rozhodnutie o zmrazení fondov EÚ pre Srbsko. Zdôraznil, že Srbsko veľmi rýchlo a zodpovedne pristúpilo k odporúčaniam Benátskej komisie týkajúcim sa balíka justičných zákonov a že ich prijatie v súlade s usmerneniami komisie sa očakáva do konca mája.
„Hneď po tom, ako sme dostali expertné stanovisko Benátskej komisie, Ministerstvo spravodlivosti vytvorilo pracovnú skupinu a vyzvalo všetky relevantné inštitúcie na účasť. Máme návrhy zákonov, do ktorých sú zapracované odporúčania, a verejné vypočutia sú naplánované na 6. a 7. mája v parlamente,“ uviedol Apostolović pre RTS.
Dodal, že návrhy zákonov budú 8. mája zaslané Benátskej komisii, po čom – ak získajú zelenú, budú predložené na schválenie parlamentu, čo sa očakáva do konca mája.
Zároveň zdôraznil, že neexistuje žiadne oficiálne rozhodnutie EÚ o zmrazení, pozastavení alebo zrušení finančných prostriedkov pre Srbsko, o čom sa v uplynulých dňoch špekulovalo.
„Podali sme žiadosť o vyplatenie druhej tranže prostriedkov. Peniaze budú vyplatené po splnení podmienok, čo je bežná prax. Z predfinancovania už bolo vyplatených 111 miliónov eur a prvá tranža vo výške približne 55 miliónov eur je nám už k dispozícii na Plán rastu Srbska,“ povedal Apostolović.