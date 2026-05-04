Pred budovou Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Pivnica aj v tomto roku postavili máj. O jeho výzdobu sa postarali deti z Detského folklórneho súboru Ratolesť, ktoré strom ozdobili farebnými stuhami.
Podľa zvyku sa máj v Pivnici doteraz staval v noci z 30. apríla na 1. mája, tentoraz ho však postavili priamo 1. mája. Jedným z dôvodov bolo aj to, že počas uplynulého víkendu Pivnicu navštívili cirkevníci z Liptovského Mikuláša, ktorí tak mali možnosť pozrieť si, ako sa táto tradícia udržiava v pivnickom prostredí.
Stavanie mája patrí medzi obyčaje, ktoré si členovia SKUS Pivnica každoročne pripomínajú a uchovávajú aj prostredníctvom najmladších členov spolku.