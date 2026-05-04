Dom zdravia Nový Sad pozýva všetky ženy vo veku od 40 do 50 rokov, ktoré v posledných dvoch rokoch neabsolvovali mamografiu a nemajú diagnostikovanú rakovinu prsníka, aby sa zúčastnili akcie mamografických vyšetrení, ktoré budú organizované počas štyroch pracovných sobôt v tomto mesiaci.
Vyšetrenia sú bezplatné a budú sa vykonávať 9., 16., 23. a 30. mája v čase od 8.00 do 14.00 hodiny. Objednanie je nevyhnutné a všetky zainteresované ženy z uvedenej kategórie si môžu termín rezervovať telefonicky na čísle 021 4879 021, každý pracovný deň počas mája od 7.00 do 19.00 hod.