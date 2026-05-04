Návšteva cirkevných zborov má hlbší význam, než sa na prvý pohľad môže zdať. Nie je to len o tradícii či zvyku, ale predovšetkým o stretnutí s ľuďmi aj so sebou samým.
Predovšetkým má veľký duchovný aj praktický význam medzizborová návšteva v malých cirkevných zboroch. Takéto potúženie mali aj cirkevníci zo sriemskych malých zborov, ktoré zaopatruje petrovský farár Ján Vida. Vo 4. nedeľu po Veľkej noci – nedeľu Cantate petrovskí cirkevníci so svojím farárom Vidom privítali hostí z Erdevíka, Bingule, Višnjićeva, Šídu, Lugu a Ľuby, ktoré administruje. A znovu sa potvrdilo, že keď sa stretávajú veriaci z rôznych spoločenstiev, dochádza k vzájomnému povzbudeniu, ktoré je pre menšie zbory obzvlášť dôležité. Malé zbory totiž často zápasia s pocitom izolácie, nedostatkom služobníkov alebo obmedzenými možnosťami rozvoja. Takáto návšteva prináša predovšetkým posilnenie jednoty.
Na úvod nedeľňajších služieb Božích zaspieval petrovský cirkevný spevokol. Služby Božie vykonal petrovský farár Vida, v rámci ktorých odznelo pásmo slova a hudby hostí, ktorých sprevádzala kantorka Lyduška Kolárová. Bolo to pekné podujatie, lebo kresťania si pripomínajú, že netvoria len lokálne spoločenstvo, ale sú súčasťou širšieho tela cirkvi. Osobné stretnutia prehlbujú vzťahy, búrajú predsudky a vytvárajú priestor pre otvorenosť a zdieľanie skúseností. V neposlednom rade má takáto návšteva aj misijný rozmer. Spoločné aktivity viacerých zborov môžu byť viditeľnejším svedectvom pre okolie a môžu osloviť ľudí, ktorí by inak nemali kontakt s cirkvou.
Po bohoslužbách farár Vida mal prednášku o minulosti cirkevného zboru. Hostia si následne tiež pozreli aj znamenitosti, a to Komplex tradičnej architektúry, teda najstarší dom a mniač ako raritu, ako i výstavu v Spolku petrovských žien.
Celkovo možno povedať, že medzizborová návšteva nie je len formálnou udalosťou, ale dôležitým nástrojom budovania viery, jednoty a spolupráce, ktorý pomáha malým cirkevným zborom rásť a napredovať, a to sa odzrkadlilo aj pri spoločnom obede, ktorý sa niesol práve v takom duchu. Predstavitelia hosťujúcich zborov každý zo svojho prostredia povedali slovko-dve o svojej dedine a o cirkevných aktivitách tamtiež.