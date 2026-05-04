V Jerevane sa dnes začal ôsmy samit Európskeho politického spoločenstva (EPZ) pod sloganom Budovanie budúcnosti: Jednota a stabilita v Európe. Srbsko zastupuje predseda vlády Đuro Macut.
Pred otvorením samitu sa včera večer uskutočnila slávnostná večera pre lídrov zúčastnených krajín, ktorú pripravili prezident Arménskej republiky Vahagn Chačaturjan a predseda vlády Arménska Nikol Pašinjan. Macut včera uviedol, že dialóg je kľúčový pre vzájomné porozumenie medzi štátmi, ale aj v rámci samotných krajín, a zdôraznil, že pre Srbsko je dôležité zúčastniť sa na tomto samite, kde sa budú prerokúvať kľúčové otázky v Európe a vo svete.
Zdôraznil, že bezpečnosť v Európe má mimoriadny význam a vyjadril nádej, že počas bilaterálnych stretnutí na samite sa bude hovoriť aj o tejto téme.
Premiér tiež uviedol, že Srbsko sa aj na tomto samite prezentuje ako vojensky neutrálna krajina, ktorá buduje bilaterálne vzťahy s mnohými štátmi.