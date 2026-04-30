Včera sa konalo 16. zasadnutie Zhromaždenia APV, na ktorom pokrajinskí poslanci prerokovali a schválili všetkých šesť bodov programu. Na zasadnutí bola zhodnotená práca pokrajinských inštitúcií, pričom dôraz sa dával najmä na výsledky dosiahnuté v uplynulom období.
Medzi najvýznamnejšie body patrilo prijatie výročnej správy o práci Pokrajinskej vlády za rok 2025, ktorá poskytuje prehľad o realizovaných projektoch, hospodárení a aktivitách jednotlivých pokrajinských sekretariátov.
Na zasadnutí bola zároveň schválená dohoda o spolupráci medzi Vojvodinou a Lubušským vojvodstvom v Poľsku, ktorá má prispieť k rozvoju medziregionálnych vzťahov a posilneniu spolupráce v rôznych oblastiach. Okrem toho poslanci prijali aj správy o práci pokrajinského ombudsmana a Fondu pre európske záležitosti a rozvoj, ktoré sa venujú ochrane práv občanov a podpore projektov financovaných z európskych zdrojov.