Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol s Gertom Janom Koopmanom, riaditeľom Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre rozširovanie a východné susedstvo, a zúčastnil sa zasadnutia Operatívneho tímu pre pristúpenie Srbska k Európskej únii. Rokovali o ďalšom pokroku Srbska na jeho európskej ceste a o plnení záväzkov vyplývajúcich z prístupového procesu.
Osobitnú pozornosť venovali zosúladeniu balíka justičných zákonov s odporúčaniami Benátskej komisie, prijatiu zostávajúcich zákonov v súlade s odporúčaniami ODIHR týkajúcimi sa zlepšenia volebného procesu, ako aj vytvoreniu Rady pre elektronické médiá (REM).
Vymenili si názory aj na otázky spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie, ako aj na nové iniciatívy, ktorých cieľom je dodať politike rozširovania ďalší impulz.
Spoločne sa zúčastnili aj na zasadnutí Operatívneho tímu pre pristúpenie Srbska k Európskej únii, kde sa zamerali na zintenzívnenie práce v oblasti právneho štátu, konkrétne na plnenie prechodných kritérií v kapitolách 23 a 24, ako aj na realizáciu odporúčaní z výročnej správy Európskej komisie. Diskutovali aj o dynamike realizácie Reformnej agendy v rámci Plánu rastu pre západný Balkán a posúdili kroky, ktoré je potrebné podniknúť s cieľom ďalej zlepšiť prístupový proces a pripraviť zostávajúce klastre na otvorenie.