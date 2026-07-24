Prezident Srbska Aleksandar Vučić telefonicky rokoval s prezidentom Uzbeckej republiky Šavkatom Mirzijojevom.
Hovorili o ďalšom rozvoji bilaterálnych vzťahov dvoch krajín, posilňovaní hospodárskej spolupráce a intenzívnejšom prepájaní našich ekonomík.
Rokovali o možnostiach zvýšenia obchodnej výmeny a investícií, ako aj o spolupráci v oblastiach priemyslu, poľnohospodárstva a moderných technológií, kde existuje významný potenciál na realizáciu spoločných projektov.
Hovorili aj o možnosti uskutočnenia návštevy prezidenta Mirzijojeva v Srbsku. Opätovne sa Vučić poďakoval za potvrdenú účasť Uzbekistanu na výstave EXPO 2027.