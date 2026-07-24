Podľa údajov Republikového štatistického úradu priemerná mzda (hrubá) vypočítaná za máj 2026 bola 163 470 dinárov, pričom priemerná mzda bez daní a odvodov (čistá mzda) bola 118 398 dinárov.
V porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka bola priemerná hrubá mzda za máj 2026 nominálne vyššia o 9,8 % a reálne o 6,1 %. Priemerná čistá mzda bola nominálne vyššia o 9,9 %, respektíve reálne o 6,2 %.
Mediánová čistá mzda za máj 2026 predstavovala 93 277 dinárov, čo znamená, že 50 % zamestnancov dosiahlo mzdu do uvedenej sumy.