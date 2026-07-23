Každoročne s príchodom letných horúčav a v dôsledku nedostatku zrážok klesajú hladiny riek. Extrémne nízku hladinu majú Dunaj, Sáva a Tisa, no najzávažnejšia situácia je práve na Dunaji, a to na úseku od Bezdanu po Apatín. Podľa údajov Republikového hydrometeorologického ústavu bol v stredu 22. júla vodný stav Dunaja pri Bezdane na úrovni -93 cm a podľa údajov Republikového hydrometeorologického ústavu sa očakáva, že do soboty 25. júla dosiahne úroveň -105 cm. Pri Bogojeve dosahoval -50 cm, zatiaľ čo pri Novom Sade -38 cm.
Aj keď tieto údaje znejú alarmujúco a viaceré médiá súčasnú situáciu označujú za historicky najnižšiu hladinu Dunaja, z Republikového hydrometeorologického ústavu sme sa dozvedeli, že nejde o historické minimum. To bolo pri Bezdane zaznamenané 7. januára 1909, keď vodný stav dosiahol -142 cm. Pri Novom Sade zaznamenali 10. januára toho istého roku vodný stav -134, zatiaľ čo najnižší vodný stav pri Bogojeve bol zaznamenaný 30. decembra 1946 – dosiahol -66 cm.
Samozrejme, situácia nie je vážna iba v našej krajine. Podobný vývoj zaznamenávajú aj v Maďarsku, na Slovensku a v Rumunsku, kde počas uplynulého víkendu klesla hladina Dunaja na najnižšiu úroveň od roku 1996. Pri vstupe Dunaja do Rumunska dosahoval prietok iba 1 700 m³/s, pričom dlhodobý júlový priemer je približne 4 700 m³/s.
Na otázku, ako táto situácia vplýva na plavbu, Vladimir Batalović, pomocník ministra stavebníctva, dopravy a infraštruktúry, pre náš portál povedal, že súčasný nízky vodný stav Dunaja sťažuje plavbu na niektorých úsekoch medzinárodnej vodnej cesty, predovšetkým pre zníženú hĺbku plavebnej dráhy.
„Za takýchto podmienok lode prispôsobujú svoj ponor, znižujú množstvo prepravovaného nákladu alebo plávajú so zvýšenou opatrnosťou v súlade s informáciami o stave plavebnej cesty, ktoré pravidelne zverejňujú príslušné orgány. Príslušné služby priebežne monitorujú vodný stav a prijímajú primerané opatrenia na zachovanie bezpečnosti plavby,“ hovorí Batalović.
Vzhľadom na to, že v Maďarsku a Rumunsku v dôsledku nízkeho vodného stavu Dunaja niektoré turistické a nákladné lode uviazli na jednotlivých úsekoch rieky, zaujímalo nás, aká je situácia v našej krajine, prípadne či niektoré turistické lode smerujúce k Novému Sadu nemohli pokračovať v plavbe. Batalović hovorí, že podľa dostupných informácií na plavebnej ceste neuviazli žiadne turistické ani nákladné lode, ktoré by pre nízky vodný stav nemohli pokračovať v plavbe.
„V jednotlivých prípadoch môže dôjsť k spomaleniu lodnej dopravy, dočasnému čakaniu na prejazd kritickými úsekmi alebo k zníženiu množstva prepravovaného nákladu, no plavba sa však uskutočňuje v súlade s platnými podmienkami a pokynmi príslušných služieb. Ak by nastali zmeny, ktoré by si vyžadovali zavedenie osobitných obmedzení alebo prerušenie plavby na určitých úsekoch, verejnosť aj účastníci lodnej dopravy by boli o tom včas informovaní prostredníctvom oficiálnych oznámení a správ pre lodiarov,“ zdôrazňuje.
Pokles hladiny rieky zapríčinil odhalenie pieskových lavíc, ktoré mnohí využívajú na kúpanie. Hoci takto formovaná rieka pôsobí príťažlivo, v rovnakom čase je veľmi nebezpečná. Medzi hlavné nebezpečenstvá patrí predovšetkým náhla zmena hĺbky, keďže za pieskovou lavicou môže nasledovať hlboká jama. Rizikom sú aj silné riečne prúdy, nestabilné dno, ktoré sa môže zosúvať a meniť svoj tvar, riečne nánosy bahna, z ktorých je veľmi ťažké sa dostať. Nebezpečenstvo predstavujú aj kamene, pne stromov a ďalšie predmety ukryté pod hladinou.
Podľa oficiálnych údajov Republikového hydrometeorologického ústavu sa v nasledujúcom období neočakáva výraznejší nárast hladiny Dunaja. V platnosti budú len drobné denné kolísania, čo znamená, že letné sucho bude mať dlhodobejší charakter.