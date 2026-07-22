Galéria Domu umenia Punktum v Kysáči pozýva verejnosť na slávnostné otvorenie samostatnej výstavy Zvonimíra Pudelku pod názvom Frekvencie, ktoré sa uskutoční v piatok 24. júla o 19.00 hod.
Zvonimír Pudelka, ArtD., patrí do strednej generácie slovenských vojvodinských výtvarných umelcov a pôsobí ako akademický maliar, módny štylista, kostýmový výtvarník, scénograf a pedagóg. Vo svojej multimediálnej tvorbe prepája klasické umenie s avantgardnými prvkami vrátane divadelného dizajnu, módy či autorských bio-skulptúr.
Výstava je organizovaná pri jedinečnej príležitosti autorovho životného jubilea – 50. narodenín a zároveň 30 rokov jeho umeleckej tvorby.