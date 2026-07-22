Pokrajinská vláda na dnešnom zasadnutí vyčlenila 12 miliónov dinárov na financovanie programu Červeného kríža Vojvodiny, ktorý zabezpečí sedemdňový pobyt na oddych a zotavenie pre 400 detí zo sociálne znevýhodnených rodín z územia APV.
Ako sa uvádza v oznámení, počas leta budú deti ubytované v rekreačných zariadeniach Červeného kríža Vojvodiny, kde budú pre nich pripravené viaceré vzdelávacie a tvorivé dielne.
Na dnešnom zasadnutí bolo zároveň schválené vyčlenenie takmer jedného milióna dinárov na nákup 30 invertorových klimatizačných jednotiek pre Inštitút zdravotnej starostlivosti o deti a mládež Vojvodiny v Novom Sade. Týmto spôsobom sa výrazne zlepší klimatizácia objektov inštitútu, zníži sa spotreba elektrickej energie, zvýši sa energetická efektívnosť a zabezpečia sa lepšie podmienky na pobyt pacientov, ich sprievodu i zamestnancov.