Prezident Srbska Aleksandar Vučić prijal na rozlúčkovú návštevu veľvyslankyňu Spolkovej republiky Nemecko v Srbsku Anke Konradovú, ktorá ako veľvyslankyňa v Srbsku pôsobí od roku 2022.
„Táto rozlúčková návšteva bola ideálnou príležitosťou potvrdiť s veľvyslankyňou Anke Konradovou silné odhodlanie naďalej posilňovať hospodársku, inštitucionálnu a strategickú spoluprácu medzi našimi dvoma krajinami,“ uviedol prezident Vučić na svojom profile na Instagrame.
„Zdôraznil som, že výsledky jej úsilia zanechali stopu v našich bilaterálnych vzťahoch počas jej diplomatického pôsobenia v Srbsku,“ napísal prezident.
Počas rozhovoru sa venovali aj viacerým významným projektom, predovšetkým v oblasti zelenej transformácie a udržateľného rozvoja, ktoré výrazne podporili rozvoj srbskej ekonomiky.
Prezident vyjadril veľvyslankyni Konradovej vďaku za partnerstvo a zaželal jej veľa úspechov v ďalšom priebehu diplomatickej kariéry.