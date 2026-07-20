Predseda vlády Srbska Đuro Macut dnes navštívil Banku Poštanska štedionica, kde s predsedom Výkonného výboru banky Bojanom Kekićom a jeho spolupracovníkmi hovoril o doterajších výsledkoch, rozvojových plánoch a ďalšom skvalitňovaní činnosti tejto finančnej inštitúcie.
Počas návštevy si predseda vlády prezrel klientsku zónu banky, kde sa oboznámil s organizáciou práce, digitalizáciou bankových služieb a ich ďalším rozvojom.
Premiér zdôraznil, že Banka Poštanska štedionica úspešne napĺňa najvyššie európske štandardy a svojím pôsobením prináša konkrétne výhody občanom aj hospodárstvu Srbska.
Uviedol, že pristúpenie Srbska k systému SEPA predstavuje významný krok k posilneniu hospodárskej integrácie s Európou, keďže umožňuje rýchlejšie, jednoduchšie a výhodnejšie platobné transakcie pre občanov aj podnikateľský sektor.
Predseda vlády zároveň pripomenul, že Srbsko má v súvislosti so špecializovanou výstavou EXPO 2027 Belehrad príležitosť prezentovať svoju prepojenosť s európskymi finančnými tokmi a ďalej zlepšiť podmienky na podnikanie a investície.
Macut poukázal aj na význam rozvoja siete mobilných pobočiek Banky Poštanska štedionica, ktoré zabezpečujú dostupnosť bankových služieb obyvateľom odľahlých a menších obcí.
Na záver zdôraznil, že vláda Srbska bude aj naďalej podporovať projekty prispievajúce k modernizácii finančného systému a zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb.