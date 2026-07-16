Podpredsedníčka vlády Srbska a ministerka hospodárstva Adriana Mesarovićová sa dnes v Bratislave stretla s podpredsedníčkou vlády a ministerkou hospodárstva Slovenskej republiky Denisou Sakovou a ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom.
Mesarovićová označila rokovanie za konštruktívne a zdôraznila, že Srbsko je vnímané ako spoľahlivý a zodpovedný partner, ktorý sa usiluje o posilňovanie regionálnej spolupráce, európsku integráciu a budovanie stabilných vzťahov s členskými štátmi Európskej únie, medzi ktorými Slovensko zaujíma jedno z najvýznamnejších miest.
Uviedla, že Srbsko bude aj naďalej pracovať na ďalšom rozvoji politických a hospodárskych vzťahov so Slovenskom v záujme občanov a hospodárstva.