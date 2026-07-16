V Dome kultúry 3. októbra v Kovačici bola úspešne ukončená rekonštrukcia hudobnej siene, ktorá patrí medzi najvyužívanejšie priestory tejto ustanovizne.
Obnovená sieň bude aj naďalej slúžiť ochotníkom, od speváckych skupín a orchestrov až po divadelníkov, ako aj žiakom hudobnej školy.
Ako uviedol riaditeľ Domu kultúry 3. októbra Ján Tomáš, finančné prostriedky na realizáciu rekonštrukcie boli zabezpečené z rozpočtu Obce Kovačica. Obnova budovy kultúrneho domu pritom nie je jednorazovým projektom. Rekonštrukčné práce prebiehajú nepretržite od roku 2022 a postupne menia podobu celej budovy.
Podľa slov riaditeľa je v súčasnosti zrekonštruovaných približne 75 percent objektu. Do úplného dokončenia zostáva ešte zrealizovať niekoľko stavebných a technických prác, ktoré sú naplánované na nasledujúce roky. Ich ukončením získa Kovačica kompletne zrekonštruovanú budovu.