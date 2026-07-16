Na stretnutí s ministerkou pre vnútorný a zahraničný obchod Jagodou Lazarevićovou generálny komisár Slovenskej republiky pre EXPO 2027 Lukáš Parízek v sprievode Mateja Feketeho, generálneho riaditeľa SLOVAKIA TRAVEL, a veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku Michala Pavúka informoval o stave príprav na túto jedinečnú výstavu a poďakoval za výbornú komunikáciu a spoluprácu so Srbskom, uvádza Veľvyslanectvo SR v Srbsku na svojej facebookovej stránke.
Ministerka Lazarevićová ocenila dizajn s jednoduchou myšlienkou slovenského stromu, ktorý má podľa nej jasnú štruktúru. Pripomenula, že Slovensko bolo prvou krajinou, ktorá podpísala zmluvu o účasti na EXPO 2027, a vyzdvihla, že slovenská delegácia je opäť prvá, ktorá prišla do Belehradu predstaviť návrh svojho pavilónu.
Návšteva delegácie následne pokračovala ďalšími rokovaniami a obhliadkou výstaviska EXPO 2027, ktoré je vo výstavbe, uvádza sa v oznámení.