Ministerka baníctva a energetiky Srbska Dubravka Đedovićová-Handanovićová dnes v Bukurešti podpísala s predsedom vlády Rumunska a povereným ministrom energetiky Ilieom Bolojanom Memorandum o porozumení o uľahčení výmeny informácií v súvislosti s projektom prečerpávacej vodnej elektrárne Đerdap 3.
Pri tejto príležitosti zdôraznila, že PVE Đerdap 3 je najväčším energetickým projektom, ktorý Srbsko pripravuje, a má potenciál stať sa najväčším úložiskom energie v celej Európe.
Ministerka uviedla, že projekt prinesie Srbsku viacnásobné výhody – významné kapacity na skladovanie elektrickej energie, lepšie možnosti vyrovnávania elektrizačnej sústavy a integrácie čistejších zdrojov energie, ako aj vyššiu stabilitu domácej elektrickej siete.
Podľa jej slov podpísaný dokument predstavuje významný krok v pokračovaní spolupráce, ktorá trvá už viac ako šesť desaťročí a patrí medzi hlavné piliere bezpečnosti dodávok elektrickej energie pre občanov a hospodárstvo obidvoch krajín, predovšetkým vďaka spoločnému využívaniu potenciálu Dunaja a vodných elektrární Đerdap.
Dodala, že podpísanie Memoranda o porozumení, ktoré umožní výmenu informácií týkajúcich sa projektu, je výsledkom niekoľkoročnej práce odborných tímov, keďže predbežné štúdie a analýzy už boli ukončené. Zároveň informovala, že Srbsko tento rok začne s prípravou územnoplánovacej dokumentácie, ako aj časti projektovo-technickej dokumentácie. Spoločná pracovná skupina vytvorená s rumunskou stranou pritom zabezpečuje pravidelnú výmenu informácií a technických údajov potrebných na realizáciu projektu.
Pripomenula tiež, že projekt PVE Đerdap 3 sa rozvíja v súlade s Dohodou o strategickej spolupráci v oblasti energetiky medzi Srbskom a Spojenými štátmi americkými.