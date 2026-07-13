V Srbsku budú odo dnes do 19. júla spotrebné dane na ropné deriváty znížené o ďalších päť percent, takže celkové zníženie spotrebných daní bude predstavovať 10 percent.
Dočasné sadzby spotrebných daní budú pri olovnatom benzíne predstavovať 68,90 dinára za liter, pri bezolovnatom benzíne 64,80 dinára za liter a pri plynových olejoch 66,64 dinára za liter.
Vláda Srbska prijala rozhodnutie o dočasnom znížení sadzieb spotrebných daní na ropné deriváty o ďalších päť percent do 19. júla z dôvodu zvýšenia výrobných cien ropných derivátov v dôsledku rastu cien surovej ropy na svetovom trhu.