Spoločnosť NIS bude aj počas júla pokračovať v činnosti, zatiaľ čo maďarská spoločnosť MOL bude pokračovať v rokovaniach s Gazprom Neft o prevzatí ruského podielu v spoločnosti. Odborníci hodnotia, že predlžovanie dočasných licencií síce nerieši podstatu problému, no poskytuje dodatočný čas na trvalé vyriešenie statusu NIS.
Licencia na činnosť NIS bola predĺžená do 31. júla do polnoci. Spoločnosť tak pokračuje vo svojej činnosti, hoci je pod sankciami pre ruské vlastníctvo. To znamená, že bol získaný ďalší mesiac na nájdenie riešenia.
Profesor Ekonomickej fakulty v Belehrade Velimir Lukić v programe RTS zhodnotil, že predĺženie licencie je pozitívnym signálom, keďže NIS aj Srbsko získali dodatočný čas na nájdenie udržateľného riešenia.
„Po roku a pol sankcií voči NIS a po pol roku rokovaní o jeho predaji sa zdalo, že 1. júl bude akýmsi medzníkom, na ktorom uvidíme, kde sa nachádzame. Krátkosť lehôt, na ktoré boli schválené predchádzajúce dve licencie, nám naznačovala, že OFAC je netrpezlivý, chce vidieť konkrétne výsledky a konečný výsledok rokovaní a že jeho dobrá vôľa a tolerancia sú už takmer vyčerpané. Tentoraz nás však OFAC príjemne prekvapil a získali sme mesiac na to, aby sme si premysleli, kadiaľ a ako ďalej,“ zdôraznil Lukić.
Ako povedal, dlhodobým záujmom Srbska je nájsť spoľahlivého strategického partnera, ktorý bude riadiť spoločnosť, avšak pri zachovaní vplyvu a kontroly, ktoré štát už má.