V Báčskom Petrovci sa dnes konala verejná prezentácia dielní Hry z batôžka. Realizovalo ich Múzeum vojvodinských Slovákov s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a lektorkou dielní bola Monika Necpálová.
Išlo o druhý ročník dielní, ktoré sa zameriavali na výskum tradičných slovenských vojvodinských hier, ako aj na tvorbu nových. Určené boli pre deti vo veku 8 až 14 rokov a zúčastnilo sa ich 9 detí, ktoré dnes svojim rodičom a príbuzným prezentovali, čo všetko sa naučili. Do prezentácie však zapojili všetkých prítomných, čím celé podujatie nadobudlo na dynamike. Pri tej príležitosti sa napr. mohli naučiť, ako sa hrá hra Na kráľa.
Deti si dielne pochvaľovali. Ako povedali, s lektorkou Necpálovou a jej asistentkou Tatianou Filipovićovou sa im veľmi dobre pracovalo. Okrem toho, že sa učili nové hry, rozvíjali aj spoluprácu, toleranciu, dodržiavanie pravidiel, správnu výslovnosť a ďalšie zručnosti.
„Našim primárnym cieľom bolo ozrejmiť si a preskúmať práve tradičné vojvodinské hry, keďže išlo už o druhý ročník tejto aktivity a niektoré sme už preskúmali minulý rok. Vtedy ich bolo asi 15 a teraz pribudlo ďalších 15. Keďže sme už pochopili, ako sa tie hry tvoria, dokázali sme sa sústrediť aj na tvorbu nových hier. Skutočne vidieť posun oproti minulému roku. Vždy som rada, keď máme stanovené ciele, ale počas samotnej realizácie zistíme, že dokážeme ešte viac, a to ma vždy teší,“ ozrejmila Necpálová. Dodala, že jednou z najkrajších vecí na týchto dielňach je vznik pekných medziľudských vzťahov – nielen medzi samotnými deťmi, ale aj medzi ňou a účastníkmi dielní.