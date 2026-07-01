Odo dnes sa uplatňujú pokuty pre všetkých vlastníkov, resp. používateľov vozidiel štvrtej kategórie, ktorí neplatia mýto elektronicky pomocou TAG zariadenia.
Povinnosť používania TAG zariadenia pre nákladné vozidlá nadobudla účinnosť 1. januára tohto roka. Verejný podnik Putevi Srbije predtým oznámil, že rozhodol o odložení plnej aplikácie zákonných ustanovení, aby sa zabezpečilo prechodné obdobie a technická podpora pre všetkých používateľov.
Za porušenie zákona sú stanovené peňažné pokuty od 500 000 do 2 000 000 dinárov pre právnické osoby, ako aj od 10- do 100 000 dinárov pre zodpovednú osobu v právnickej osobe.
Ďalej sú predpokladané pokuty od 10 000 do 500 000 dinárov pre podnikateľov a od 5- do 50 000 dinárov pre fyzické osoby.