V rámci Dní Pivnice sa počas 27. a 28. júna uskutočnil 13. ročník turnaja mládežníckych kategórií, ktorý zorganizoval FK Slávia Pivnica. Podujatie bolo zároveň súčasťou osláv 100. výročia organizovaného futbalu v Pivnici a na ihriskách sa počas dvoch dní predstavilo 33 družstiev s viac ako 450 mladými futbalistami.
Napriek horúcemu počasiu turnaj prebehol vo výbornej atmosfére. Organizátori pripravili pre deti kvalitné zázemie, občerstvenie i oddychové priestory, vďaka čomu sa mohli naplno venovať futbalu.
V kategórii hráčov narodených v roku 2014 zvíťazil FK Tekstilac Odžaci, druhé miesto obsadil FK Jedinstvo Gospođinci a tretie domáca FK Slávia Pivnica. Medzi futbalistami narodenými v roku 2016 triumfoval FK Radnički Ratkovo, pred domácou Sláviou a FK ČSK Čelarevo. V najmladšej kategórii 2018 sa z prvenstva tešil FK Krila Krajine Báčska Palanka, pred FK Tekstilac Odžaci a ŠF Dunav Báčska Palanka.
Turnaj mal aj výrazné zastúpenie klubov zo slovenských prostredí. Okrem domácej Slávie sa na ihriskách predstavili aj Budúcnosť Hložany, Slávia Kovačica, Kriváň Selenča, Mladosť Báčsky Petrovec a Alegria Báčsky Petrovec.