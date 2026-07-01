Počas prvého júlového víkendu Nový Sad sa stane jedným z hlavných miest európskeho džezu. V priebehu troch dní festivalu sa vystrieda viac ako 80 interpretov, ktorí pre návštevníkov pripravili vyše 35 hodín kvalitného programu. Na festivale vystúpia aj veľké hviezdy súčasnej džezovej scény, akými sú Avishai Cohen, Joe Lovano a Francesca Tandoi.
Festival sa usporiada vo viacerých mestských priestoroch. Hlavný program bude prebiehať v Letnom kine KC Nový Sad, kde vystúpia izraelský basista a skladateľ Avishai Cohen (v piatok 3. júla), americký saxofonista Joe Lovano a taliansky klavirista Antonio Faraò (v sobotu 4. júla), ako aj známa talianska klaviristka Francesca Tandoi (v nedeľu 5. júla).
Okolité novosadské ulice a námestia taktiež ožijú rôznorodými žánrovými fúziami pri vystúpeniach ďalších interpretov, akými sú: Deep Steady, Jazzysad, Milena Casado, Emma Smith, QuadBones, Bojan Cvetković kvartet a Vladimir Kostadinović kvartet.