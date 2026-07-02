Podľa analýz Ministerstva poľnohospodárstva Srbsko v roku 2025 vyviezlo 287 056 ton ovocia v hodnote 807,9 milióna eur, čo je o 8,6 percenta viac ako rok predtým, hoci objem exportu bol nižší. Zároveň bolo dosiahnuté pozitívne saldo zahraničného obchodu vo výške 335,7 milióna eur, čo potvrdzuje, že ovocinárstvo predstavuje jedno z najdôležitejších exportných odvetví domáceho poľnohospodárstva.
Pozitívny trend pokračuje aj v tomto roku. Len za prvé štyri mesiace tohto roka dosiahla hodnota exportu 268 miliónov eur, čo je o 13 percent viac ako v rovnakom období minulého roka, zatiaľ čo v máji predstavovala hodnota exportu 61,8 milióna eur, teda až o 35,5 percenta viac ako v máji 2025.
„Ovocie zo Srbska je uznávané pre svoju kvalitu na najnáročnejších svetových trhoch a našou povinnosťou je zabezpečiť domácim výrobcom podmienky na to, aby boli ešte konkurencieschopnejší. Preto štát pokračuje v investíciách do zakladania moderných sadov, zavlažovacích systémov a protikrúpovej ochrany, moderných chladiarní, spracovateľských kapacít a nových technológií. Naším cieľom nie je len vyššia produkcia, ale vyššia pridaná hodnota, dobývanie nových trhov a posilňovanie exportu srbského ovocia,“ uviedol minister Glamočić.