Po ukončení elektronického zápisu žiakov do stredných škôl sa včera a dnes koná zápis priamo vo vybraných školách. Pokiaľ ide o tri staropazovské stredné školy, aj tohto roku bol medzi žiakmi najväčší záujem o Gymnázium Branka Radičevića a Ekonomicko-obchodnú školu Vuka Karadžića, kde boli všetky miesta obsadené už po prvom zápisnom kole.
V Gymnáziu Branka Radičevića sa vo všeobecnom odbore už v prvej zápisnej lehote zaplnili všetky kapacity a zapísalo sa 112 žiakov. Ako nám povedala Ľudmila Rakočevićová, riaditeľka gymnázia, so zápisom žiakov sú, rovnako ako minulý rok, viac než spojní. Priemerný prospech žiakov, ktorí sa do školy zapísali, je výborný – okolo 4,50. Záujem zapísať sa na gymnázium prejavilo 28 nositeľov Vukovho diplomu, štyria žiaci generácie a sedem športovcov generácie.
„Sme radi, že pokračuje trend, podľa ktorého prví na rebríčku dosahujú viac ako 100 bodov, čím potvrdzujú výnimočné výsledky na republikových a národných súťažiach. Do školy sa nám zapísala aj žiačka, ktorá získala až 108 bodov. Zapísalo sa aj viac žiakov z podunajských dedín našej obce a štandardne najväčší počet prvákov pochádza z jednej z troch základných škôl v Starej Pazove – zo ZŠ Boška Palkovljevića-Pinkiho, odkiaľ prišlo až 32 žiakov,“ zdôraznila riaditeľka Rakočevićová.
Do pazovského gymnázia sa zapísali aj žiaci z Batajnice a centrálnych belehradských škôl, keďže sa so svojimi rodičmi už v septembri presťahujú do Starej Pazovy.
Podľa slov Nemanju Đorđevića, riaditeľa Ekonomicko-obchodnej školy Vuka Karadžića, sa v ich ustanovizni zapísalo 196 žiakov a aj v tomto roku je v každom odbore pre školský rok 2026/2027 zapísaných 28 žiakov v triede. Už v prvom zápisnom kole boli obsadené kapacity v nasledujúcich trojročných a štvorročných vzdelávacích profiloch: ekonomický technik, finančno-účtovnícky technik, právnicko-podnikateľsky technik, turistický technik, hoteliersko-reštauračný technik, obchodník, kuchár a cukrár. Po ukončení tejto strednej školy si žiaci môžu vybrať, či sa hneď zamestnajú, alebo budú pokračovať v štúdiu na vysokých školách. Absolventi z tejto školy sa môžu zapísať doslova na akúkoľvek fakultu, s výnimkou lekárskej a veterinárnej, čo im poskytuje dobré perspektívy ďalšieho vzdelávania. Do tejto pazovskej školy sa zapísali aj žiaci z Batajnice, Inđije, Ugrinoviec a Zemuna.
V Technickej škole v Starej Pazove zostali miesta aj po druhom zápisnom kole. Riaditeľka školy Zorica Kešeljová očakáva, že časť voľných miest bude obsadená v augustovej zápisnej lehote. „Zo 196 miest, ktorými disponovala táto stredná škola, zostalo voľných 34 miest a so zápisom sme spokojní. V porovnaní s minulým rokom mali žiaci viac bodov. Na augustovú zápisnú lehotu zostalo 11 voľných miest vo vzdelávacom profile strojárenský technik pre počítačové konštruovanie. V profile technik pre počítačové riadenie CNC strojov zostalo ešte 12 miest, kým v odbore technik mechatroniky (duálne vzdelávanie) jedno voľné miesto. V trojročnom stupni zostalo šesť voľných miest v odbore operatér strojárenskej výroby obrábaním a štyri miesta pre zámočníkov – zváračov,“ povedala riaditeľka Technickej školy Zorica Kešeljová.
V prvom a druhom zápisnom kole boli úplne obsadené tieto odbory: technik cestnej premávky, technik pre digitálnu grafiku a internet tvarovanie, mechanik motorových vozidiel a inštalatér pre vodovod, vykurovanie a klimatizačné zariadenia.