Vedomosti, usilovnosť, vytrvalosť a húževnatosť mladých talentov z územia Obce Báč sa dočkali zaslúženého uznania. V budove lokálnej samosprávy sa uskutočnila slávnostná recepcia pre držiteľov Vukovho diplomu a žiakov generácie základných a stredných škôl, ktorým odovzdali hodnotné ocenenia za mimoriadne výsledky dosiahnuté počas školských rokov.
Hostiteľkami slávnosti boli predsedníčka obce Lela Milinovićová a predsedníčka Zhromaždenia obce Aleksandra Berićová, ktoré oceneným srdečne zablahoželali a zdôraznili, že sú hrdosťou celej obce a príkladom pre svojich rovesníkov.
Tohtoročné podujatie malo aj osobitnú symboliku. Recepcia sa konala v deň, keď sa tradične pripomína pamiatka významného srbského básnika Branka Radičevića.
Obec Báč s hrdosťou ocenila žiakov, ktorí sa vyznamenali usilovnou prácou a výbornými študijnými výsledkami. Medzi ocenenými boli: Aleksandra Čalićová, Olga Kovačevićová, Maja Mišanová, Dajana Pavlovová, Tatiana Klinovská, Zina Ďurčianska, Fabián Kaňa, Hana Šimunovićová, Nikola Dembicki, Teodora Jovanovićová a Kristián Trusina.
Predstavitelia miestnej samosprávy zároveň zablahoželali aj rodičom, učiteľom a profesorom, ktorí mladých ľudí sprevádzali na ich vzdelávacej ceste. Vyjadrili presvedčenie, že získané ocenenia budú pre všetkých laureátov iba prvým krokom k ďalším osobným, akademickým i profesionálnym úspechom.