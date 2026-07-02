V Stredisku pre kultúru Stará Pazova s potešením avizujú tradičný detský program, známejší ako Detské kultúrne leto. Podľa slov Libušky Lakatošovej, riaditeľky Strediska pre kultúru Stará Pazova, počas júla a augusta ich najmladšie obecenstvo bude mať možnosť užiť si skvelé divadelné predstavenia pod holým nebom v podaní členov Divadla Sanjalište z Belehradu. Pre všetkých návštevníkov vstup je voľný.
Podujatie pozostáva zo štyroch detských divadelných predstavení, ktoré budú zahrané 16-krát, a dvoch filmových projekcií. Detské kultúrne leto štartuje 9. júla v Nových Bánovciach (plató pred Domom kultúry o 18.00 hodine) a v ten istý deň si predstavenie Al je lep ovaj svet budú môcť pozrieť aj najmladší obyvatelia Novej Pazovy (plató pred kinom). Deň neskôr toto divadelné predstavenie budú mať možnosť pozrieť si aj deti vo Vojke (plató pred Domom kultúry) a v Starej Pazove (na letnej scéne pred divadlom). Druhé júlové predstavenie – Čarobni bunar bude zahrané v dňoch 23. a 24. júla, a to v Starých Bánovciach, Novej Pazove, Belegiši a Starej Pazove. Podobný program s ďalšími dvomi divadelnými predstaveniami, ktoré budú zahrané v dedinách obce vrátane aj Starej Pazovy, a detským filmom je naplánovaný aj v auguste.
Premietanie detského filmu je naplánované na 17. júla na otvorenej scéne v Starej Pazove. Divadelné predstavenia a filmy sú darčekom pre najmladších občanov Staropazovskej obce, keďže leto je rezervované pre smiech, fantáziu a najlepšie divadelné dobrodružstvá.