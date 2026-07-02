Príslušná inšpekcia Obecnej správy Kovačica vydala príkaz na odstránenie ambrózie zo všetkých verejných priestranstiev na území obce. Práce sa začnú v pondelok 6. júla a budú prebiehať niekoľko dní.
Odstraňovanie tejto inváznej buriny je súčasťou pravidelných opatrení zameraných na ochranu zdravia obyvateľov a zlepšenie životného prostredia.
Ambrózia patrí medzi najrozšírenejšie a zároveň najškodlivejšie alergénne buriny. Jej peľ spôsobuje u mnohých ľudí silné alergické reakcie, pričom negatívne vplýva aj na poľnohospodársku výrobu.
Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Srbska pripomína povinnosť uplatňovať nariadenie o opatreniach na potláčanie a ničenie ambrózie. Táto povinnosť sa nevzťahuje len na príslušné verejné služby, ale aj na vlastníkov za pravidelné odstraňovanie ambrózie zo svojich nehnuteľností.