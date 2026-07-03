Minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Dragan Glamočić včera rokoval s veľvyslancom Slovinska v Srbsku Slobodanom Šešumom o zlepšení spolupráce medzi obidvoma krajinami v oblasti poľnohospodárstva, potravinárskeho priemyslu, lesníctva a vodohospodárstva, so zvláštnym dôrazom na zvyšovanie investícií, obchodnú výmenu a inštitucionálnu spoluprácu.
V rozhovore bolo konštatované, že Srbsko realizuje významnú výmenu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov so Slovinskom, pričom najčastejšie vyváža čerstvé a spracované ovocie, zeleninu, vína a pálenky, mliečne výrobky a krmivo pre domáce zvieratá.
Minister Glamočić vyjadril vďaku za to, že Srbsko bude partnerskou krajinou 63. Medzinárodného veľtrhu poľnohospodárstva a potravín Agra v meste Gornja Radgona, pričom to ocenil ako významné uznanie pre srbské poľnohospodárstvo, ale aj ako dodatočný stimul na posilnenie spolupráce inštitúcií, spoločností a poľnohospodárskych výrobcov obidvoch krajín.
Poukázal na to, že Srbsko a Slovinsko majú rozvinuté partnerstvo v oblasti poľnohospodárstva a vyjadril presvedčenie, že existuje potenciál na ďalšie zlepšenie spolupráce prostredníctvom nových investícií, prepojenia našich vedeckých inštitúcií a konkrétnych projektov, ktoré sú strategického významu pre rozvoj agrosektora oboch krajín. Zvážili možnosti pre zintenzívnenie spolupráce v oblastiach živočíšnej výroby a semenárstva, ako aj v sektore vinárstva a vinohradníctva.
Veľvyslanec Šešum oznámil účasť početnej delegácie zo Slovinska na tohtoročnom veľtrhu Vínska vízia Otvoreného Balkánu, čo dodatočne prispeje k prepojeniu vinárskeho sektora v Srbsku a Slovinsku.
Na stretnutí sa hovorilo aj o možnostiach ďalšieho zvyšovania objemu vzájomných investícií, a to tak prostredníctvom nových slovinských investícií v Srbsku, ako aj prostredníctvom posilnenia prítomnosti srbských spoločností na slovinskom trhu, pričom bolo zhodnotené, že na to existuje značný potenciál.