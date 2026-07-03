Ministerstvo školstva oznámilo, že vláda Srbska prijala Rozhodnutie o počte študentov na zápis do prvého ročníka študijných programov základných odborných, akademických a integrovaných akademických štúdií, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu Republiky Srbsko pre vysoké školy, ktorých zakladateľom je Republika Srbsko, na akademický rok 2026/2027.
Celkový počet študentov, ktorí sa môžu zapísať do prvého ročníka financovaných z rozpočtu, je v tomto roku stanovený na 17 493.
Prijaté bolo aj Rozhodnutie o počte študentov na zápis do prvého ročníka študijných programov základných odborných štúdií financovaných z rozpočtu pre akadémie odborných štúdií, ktorých zakladateľom je Republika Srbsko, na akademický rok 2026/2027.
Celkový počet rozpočtových študentov, ktorí sa môžu zapísať do prvého ročníka týchto študijných programov, je 4 442.