V budove Zhromaždenia obce Stará Pazova sa včera uskutočnilo podpisovanie a odovzdávanie 17 zmlúv určených pre interne vysídlené osoby z Kosova a Metóchie.
Program podpory bol realizovaný s cieľom zlepšiť podmienky bývania, ale aj podporiť ekonomické posilnenie užívateľov. Prostredníctvom spoločného projektu, Obce Stará Pazova a Komisariátu pre utečencov a migráciu Republiky Srbsko bolo zabezpečených 12 balíkov stavebného materiálu v hodnote 800-tisíc dinárov na užívateľa, ktoré sú určené na adaptáciu a vylepšenie obytných objektov. Zároveň päť užívateľov dostalo balíky v hodnote 250-tisíc dinárov na kúpu vybavenia a nástrojov na rozvoj poľnohospodárstva alebo remeselníckej činnosti.
Zmluvy odovzdal Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova, ktorý pri tejto príležitosti zdôraznil, že lokálna samospráva v spolupráci s Komisariátom pre utečencov a migráciu Republiky Srbsko už roky realizuje programy podpory pre interne vysídlené osoby v snahe zabezpečiť im lepšie životné a pracovné podmienky.
„Obec Stará Pazova sa na financovaní projektu podieľa 10 percentami, zatiaľ čo komisariát zabezpečuje zvyšných 90 percent. Našou úlohou je prijímať žiadosti užívateľov, vykonávať potrebnú procedúru a umožniť, aby sa pomoc dostala k tým, ktorí ju najviac potrebujú. Verím, že užívatelia sú spokojní a v realizácii takýchto programov budeme pokračovať aj v budúcnosti, a to za spoločného financovania obce a komisariátu,“ povedal predseda Radinović.
Ako bolo zdôraznené, cieľom takýchto programov je zlepšenie kvality života užívateľov prostredníctvom riešenia ich bytových potrieb, ale aj poskytovanie podpory pri zakladaní alebo rozvoji poľnohospodárskej a remeselníckej výroby, čím sa vytvárajú podmienky na dlhodobú ekonomickú stabilitu rodín.
Z Obce Stará Pazova odkazujú, že aj v nasledujúcom období budú pokračovať v podávaní žiadostí o finančné prostriedky na príslušných inštitúciách a v realizácii programov, ktoré prispievajú k zlepšeniu postavenia interne vysídlených osôb. Potvrdzuje to odhodlanie tejto lokálnej samosprávy zodpovedne sa starať o všetkých svojich občanov, ktorí potrebujú pomoc.