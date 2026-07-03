Naša basketbalová reprezentácia si zabezpečila postup do záverečnej fázy kvalifikácie na šampionát sveta 2027 v Katare. Srbsko vo štvrtok za chotárom výsledkom 97 : 73 prekonalo Švajčiarsko, čím si aj matematicky zabezpečilo postup do uvedeného kvalifikačného kola, ktoré už bude rozhodujúce o postupe.
Pred Srbskom je tak už iba záverečný zápas tohto kola s Bosnou a Hercegovinou v nedeľu v Belehrade. V novembri minulého roka naši za chotárom zdolali tohto istého súpera výsledkom 74 : 72 a naša selekcia bude favoritom aj v belehradskom stretnutí.
V rovnaký deň zápas posledného kola zohrajú aj Turecko a Švajčiarsko. Turci majú zabezpečené prvé miesto a zatiaľ majú maximálny výkon, kým je Švajčiarsko eliminované a dosiaľ prehralo vo všetkých stretnutiach. Bez ohľadu na to, že Srbsko má postup garantovaný, dôležitý je zápas s Bosnou a Hercegovinou v tom zmysle, lebo sa body z tejto fázy prenášajú do záverečnej. To znamená, že Srbsko, ktoré dvakrát prehralo s Tureckom, momentálne má skóre 3 – 2, kým Turci majú 5 – 0, keďže okrem Srbska dvakrát zdolali aj Bosnu a Hercegovinu. V prípade nášho triumfu v poslednom kole by sme mali potom 4 – 2 a Bosna a Hercegovina 2 – 4.
Vo finálovej fáze kvalifikácie sa zlučujú skupiny, ale sa počítajú aj duely s eliminovanými tímami (čo je v prípade našej skupiny Švajčiarsko). Skupina C, v ktorej súťažia naši basketbalisti, sa zlúči so skupinou D, v ktorej sú Litva, Taliansko, Island a Veľká Británia.
S ohľadom na to, že naši s Tureckom dvakrát prehrali, obľahčujúci je fakt, že v skupine D ani jedna reprezentácia nie je stopercentná a zažila aspoň jednu prehru.
Keďže z finálovej skupiny na šampionát sveta postupujú už len tri najlepšie selekcie, očividné je, že Turecko bude mať veľmi priaznivú pozíciu. Ktokoľvek zo skupiny D postúpi, bude nepríjemným rivalom, keďže sú Litva a Taliansko silné basketbalové reprezentácie a veru aj s Islandom, resp. Veľkou Britániou sa bude treba poriadne pousilovať o triumf.
Záverečná fáza kvalifikácie v európskej zóne bude na programe od augusta 2026 do marca 2027. V otázke je ešte šesť zápasov pre každý tím, čo prináša množstvo bodov a pravdepodobne sa pozície na tabuľke budú meniť.
Mundobasket na programe bude od 27. augusta do 12. septembra 2027, ako sme spomenuli, v Katare.
U17 šampionát sveta 2026 v Istanbule
Keď už hovoríme o basketbale, nezabudnime ani na U17 šampionát sveta, ktorý sa v tomto období koná v Istanbule. Pred nami je už štvrťfinále a naša mladá selekcia sa v tejto fáze už v piatok vo večernom termíne stretne s Litvou.
V základnej skupine D Srbsko porazilo Venezuelu a Pobrežie Slonoviny, ale ťažko prehralo s Austráliou výsledkom 66 : 88 na štarte turnaja.
Na turnajoch mladších kategórií však ani jedna selekcia nie je eliminovaná po skupinovej fáze a Srbsko v osemfinále ako D2 zohralo proti Novému Zélandu z priečky C3. Náš tím bol presvedčivý a porazil súpera výsledkom 121 : 91, čo prinieslo teda štvrťfinálový súboj s Litvou, ktorá ešte na podujatí ani raz neprehrala. V skupine zdolala Kanadu, Čínu a Kamerun a v osemfinále si poradila s Japonskom.
V ostatných štvrťfinále sa stretnú USA – Portoriko, Kanada – Austrália, ako aj Francúzsko – Turecko.
Semifinále sa hrať bude zajtra a finále je na programe v nedeľu.
Inak U17 Majstrovstvá sveta datujú z roku 2010 a konajú sa každé dva roky. Dosiaľ zohraných bolo sedem turnajov a na všetkých vyhrali USA. Vždy táto reprezentácia bývala veľmi presvedčivá a napríklad vo finále v roku 2016 proti Turecku vyhrali 96 : 56 a na predošlom vydaní majstrovstiev tiež v Istanbule v boji o zlato prekonali Taliansko 129 : 88. Srbsko jedinú medailu získalo v roku 2014, a to bronzovú, keď v semifinále prehralo práve proti USA, ale v stretnutí o tretie miesto triumfovalo nad Španielskom.