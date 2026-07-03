Odhadovaný počet obyvateľov Srbska v roku 2025 bol 6 549 901, oznámil Republikový štatistický úrad.
Z hľadiska pohlavia tvorili ženy 51,3 % obyvateľstva (3 363 297), zatiaľ čo muži predstavovali 48,7 % (3 186 604).
Republikový štatistický úrad zverejňuje odhady počtu obyvateľov Srbska za rok 2025 podľa veku, pohlavia a typu sídla na úrovni regiónov, oblastí, miest a obcí.
V Srbsku sa v roku 2025 narodilo o 1 362 živých detí menej a počet zomretých bol v porovnaní s predchádzajúcim rokom nižší o 2 983 osôb, uvádza Republikový štatistický úrad. V roku 2025 sa v Srbsku narodilo 59 483 živých detí, zatiaľ čo počet zomretých dosiahol 95 247 osôb.
Odhady boli vypracované na základe výsledkov Sčítania obyvateľov, domácností a bytov z roku 2022 a údajov o prirodzenom a mechanickom pohybe obyvateľstva (vnútornej migrácii). Prirodzený úbytok obyvateľstva dosiahol 35 764 osôb. Uvedené hodnoty sú výsledkom kumulovaných nepriaznivých demografických trendov počas dlhšieho obdobia. V rokoch 2016 až 2025 sa počet obyvateľov Srbska znížil len v dôsledku prirodzeného úbytku obyvateľstva o 434 948 osôb.