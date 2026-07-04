907 – v bitke pri Bratislave Maďari porazili vojsko bavorského vojvodu Luitpolda. V súvislosti s touto bitkou sa v Salzburských análoch objavila prvá písomná zmienka o Bratislave.
1631 – v Paríži začala pracovať prvá pracovná agentúra na svete.
1776 – trinásť kolónií prijalo Deklaráciu nezávislosti Spojených štátov od britskej koruny. Jej hlavným autorom bol Thomas Jefferson.
1807 – narodil sa taliansky revolucionár Giuseppe Garibaldi, bojovník za oslobodenie a zjednotenie Talianska.
1826 – zomrel americký štátnik, politik a 3. prezident USA v rokoch 1801-1809 Thomas Jefferson.
1887 – narodil sa srbský lekár Kosta Todorović, odborník na infekčné choroby, profesor Belehradskej univerzity, člen Srbskej akadémie vied a umení a Národnej akadémie medicíny v Paríži.
1903 – bol uvedený do prevádzky podmorský telegrafný kábel medzi San Franciskom a hlavným mestom Filipín Manilou.
1903 – v Budapešti začal vychádzať Slovenský týždenník, ktorého vydavateľom a redaktorom bol Milan Hodža.
1934 – zomrela francúzska fyzička a chemička poľského pôvodu Maria Curie-Skladowska, laureátka dvoch Nobelových cien za výskum rádioaktívneho žiarenia a za objav chemických prvkov rádia, polónia a zlúčenín rádia.
1946 – Filipíny získali nezávislosť po 47 rokoch americkej nadvlády.
1950 – uskutočnilo sa prvé vysielanie rádia Slobodná Európa.
1974 – zomrel Michal Babinka, učiteľ, básnik, spisovateľ pre deti, literárny kritik, prekladateľ, novinár, redaktor.