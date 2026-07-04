Prezident Srbska Aleksandar Vučić počas návštevy staveniska rýchlostnej cesty Osmeh Vojvodine pri Bezdan vyhlásil, že úsek od Báčskeho Bregu po Kljajićevo, dlhý približne 34 kilometrov, by mal byť dokončený do júna 2028.
Počas obhliadky prác zdôraznil, že rýchlostná cesta bude mať životne dôležitý význam pre obyvateľov vo Vojvodine – pre západnú Báčku, severnú Báčku, severnú časť Juhobáčskeho obvodu, severný Banát, a dokonca aj stredný Banát.
„Jediné, cez čo neprechádza, je Sriem a južný Banát. Pre všetky ostatné okresy má však zásadný význam,“ uviedol.
Celková dĺžka rýchlostnej cesty I.B triedy, ktorá vedie cez hraničný priechod s Maďarskom (Báčsky Breg) – Sombor – Kula – Vrbas – Srbobran – Bečej – Nový Bečej – Kikinda – až po hraničný priechod s Rumunskom (Srbská Crnja), je 185,5 kilometra a je projektovaná na rýchlosť 100 kilometrov za hodinu.