1687 – Isaac Newton publikoval spis Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica.
1746 – zomrel v Štítniku náboženský spisovateľ, prekladateľ a evanjelický cirkevný hodnostár Juraj Ambrozi.
1809 – začala sa bitka (trvala do 6. júla) pri Wagrame, v ktorej cisár Napoleon I. porazil rakúsku armádu vedenú arcivojvodom Karolom.
1811 – Venezuela vyhlásila nezávislosť od Španielska ako prvá juhoamerická krajina.
1830 – francúzske koloniálne jednotky dobyli mesto Alžír, vtedy pod nadvládou Turecka. Alžírsko zostalo pod francúzskou správou až do roku 1962, kedy po oslobodzovacej vojne získalo nezávislosť.
1857 – narodila sa nemecká revolucionárka Klára Zetkinová, jedna zo zakladateliek ženského medzinárodného robotníckeho hnutia a Komunistickej strany Nemecka, na návrh ktorej bol 8. marec vyhlásený za Medzinárodný deň žien.
1889 – narodil sa Jean Cocteau, francúzsky básnik, grafik a filmár.
1975 – Kapverdy získali nezávislosť po 500 rokoch pod portugalskou nadvládou.
1990 – Václav Havel bol zvolený za prezidenta ČSFR.
2007 – v Nitre sprístupnili prvé cirkevné múzeum na Slovensku – Diecézne múzeum.