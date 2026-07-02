1566 – zomrel francúzsky lekárnik, matematik a astrológ Nostradamus vlastným menom Michel de Nostredame, ktorého predpovede sa dotýkali historických udalostí ďalekej budúcnosti.
1778 – zomrel francúzsky osvietenský filozof Jean Jacques Rousseau. Je autorom významných filozofických a výchovných spisov ako napríklad Emil, Spoločenská zmluva alebo O pôvode nerovnosti.
1884 – založená bola Národná banka Srbska.
1900 – uskutočnil sa prvý let nemeckého konštruktéra Ferdinanda Zeppelina na vzducholodi s pevnou kostrou LZ 1 Zeppelin.
1942 – bola zriadená Slovenská akadémia vied a umení (SAVU).
1946 – prezident Edvard Beneš vymenoval 26-člennú vládu Národného frontu. Jej predsedom sa stal Klement Gottwald. Vo vláde malo Slovensko 7-členné zastúpenie.
1961 – zomrel americký spisovateľ Ernest Hemingway, laureát Nobelovej ceny (1954). Údajne zomrel na následky pokusu o samovraždu. Preslávil sa dielami ako napríklad Starec a more, Zbohom zbraniam, Komu zvonia do hrobu alebo Fiesta.
1976 – komunistická strana Vietnamu vyhlásila v Hanoji Vietnam za socialistickú republiku. Došlo k zjednoteniu severnej a južnej časti Vietnamu po vyše 20-ročnej vojne.
1995 – juhoslovanský basketbalový tím triumfálne zaznamenal svoj návrat po zrušení športových sankcií, keď vo finále ME v Aténach zdolal Litvu s výsledkom 96 : 90.
1999 – zomrel americký spisovateľ a filmový scenárista Mario Puzo, autor románu Krstný otec, ktorý bol aj úspešne sfilmovaný.
2004 – srbský monastier Visoki Dečani bol zaradený do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
2011 – zomrela srbská herečka Olivera Marković.