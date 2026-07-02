Na ceste k čitateľom je prvé júlové číslo týždenníka. Jeho prílohou sú Poľnohospodárske rozhľady. Na titulnej strane je záber z programu Dní Pivnice, ktoré boli plné kultúry, športu a zábavy.
Na úvod novín v rubrike Týždeň, v časti 168 hodín prezidenta Srbska, prinášame príspevok o novom balíku pomoci pre občanov. Informujeme aj o zasadnutiach pokrajinského parlamentu, Zhromaždenia Mesta Nový Sad, ako aj o zasadnutiach zhromaždení obcí Stará Pazova a Báčsky Petrovec. Obec Báčsky Petrovec podpísala zmluvu s Pokrajinskou vládou o financovaní rekonštrukcie objektu pre potreby Múzea vojvodinských Slovákov, o čom takisto prinášame správu.
Na stranách rubriky Kronika našich dní nájdete rozhovor s členom Aktívu riaditeľov škôl s vyučovacím jazykom slovenským Milošom Krstovským.
V rubrike Ľudia a diania prinášame rozsiahlejšiu reportáž o oslavách Dní Pivnice, o výstavbe športového areálu v Kysáči, premiére dokumentárneho filmu Ruženka moja v Starej Pazove a o festivale ovčích výrobkov vo Východnej na Slovensku. Nechýbajú ani riporty zo škôl, a to zo slávnostných rozlúčok s malými maturantmi v Bielom Blate a v Kysáči.
Rubrika Obyčajní ľudia a ich (ne)obyčajné príbehy ponúka rozhovor s knihovníčkou Zdenkou Obšustovou z Padiny.
Kultúrna rubrika prináša prehľad kultúrnych podujatí v rámci Dní Pivnice, Dní slovenskej kultúry v Rijeke a maturitných večierkov základných škôl v Kovačici a v Padine. Usporiadaný bol aj výročný koncert štúdia Balerína v Kovačici.
Mesačná príloha Poľnohospodárske rozhľady informuje o nových verejných výzvach pre dobytkárov, píše sa aj o škodcoch v skladoch obilnín po zbere úrody, o vode ako zoohygienickom činiteľovi v chove hospodárskych zvierat, o žatve pšenice, ako aj o tom, že poľnohospodárov trápi nízka výkupná cena pšenice. Na čítanie ponúkame aj príspevok o pestovaní jedinečnej odrody višní.
Na stranách športovej rubriky sú okrem iného aj prehľady uplynulej futbalovej sezóny v našich kluboch. Píšeme tiež o 13. ročníku turnaja mládežníckych kategórií v Pivnici vo futbale a o Padina Cupe 2026, veľkom turnaji so stovkami mladých futbalistov.
Na poslednej strane obálky je tablo maturantov Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici.