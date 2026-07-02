Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Đedovićová-Handanovićová vyhlásila, že hoci spoločnosti NIS a MOL získali od amerického úradu licencie na dodatočných 30 dní, aby sa mohli dokončiť rokovania o predaji ruského podielu, všetky strany podľa jej slov v tomto procese strácajú trpezlivosť, pričom Srbsko urobilo všetko, čo bolo v jeho silách.
„Srbsko urobilo všetko, čo bolo v jeho silách, aby nebolo kameňom úrazu, a to, čo je veľmi dôležité, je, že sme za posledných 18 mesiacov zachovali a udržali naše vzťahy so Spojenými štátmi aj s Ruskou federáciou, a to vôbec nie je jednoduché v súčasných geopolitických podmienkach,“ uviedla ministerka Đedovićová-Handanovićová.
Zdôraznila, že pre občanov je veľmi dôležité, že nedošlo k žiadnym nedostatkom, napriek všetkým ťažkostiam.
„Pripomínam, že to trvá už 18 mesiacov, čo rozhodne nie je krátke obdobie. Občania nepocítili dôsledky ani v čase, keď rafinéria zastavila prevádzku, ani keď sme nemali prísun surovej ropy, ani po vypuknutí konfliktu na Blízkom východe pred štyrmi mesiacmi, ktorý skutočne ovplyvňuje dostupnosť surovej ropy a ropných derivátov, ale aj ceny. Pokračovali sme však v zodpovednej politike, chránili sme bezpečnosť dodávok a udržiavali cenovú úroveň tak, aby sme zabránili náhlym a neočakávaným zdraženiam,“ uzavrela.