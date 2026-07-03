1866 – pruské vojská porazili v rozhodujúcej bitke pri Sadovej pri Hradci Královom rakúsku armádu, ktorú viedol generál Ludwig Benedek.
1883 – narodil sa český nemecky píšuci spisovateľ židovského pôvodu Franz Kafka, ktorého dielo mimoriadne ovplyvnilo nasledujúce generácie moderných spisovateľov 20. storočia.
1982 – zomrel v Bratislave spisovateľ, esejista, prekladateľ, publicista a redaktor Ján Čajak ml., jeden z najvýznamnejších predstaviteľov dolnozemskej literatúry.
1914 – americký patentový úrad vo Washingtone zaregistroval vynález leteckého padáka, ktorého autorom bol slovenský vysťahovalec Štefan Banič.
1935 – zomrel francúzsky technik, konštruktér automobilov a zakladateľ automobilovej firmy André Gustave Citroën.
1962 – Alžírsko získalo nezávislosť po 132 rokoch francúzskej koloniálnej nadvlády.
1972 – India a Pakistan podpísali mierovú zmluvu, ktorá ukončila nepriateľstvo vyvolané bangladéšskou občianskou vojnou v roku 1971.
2007 – japonský minister obrany Fumio Kjuma podal demisiu po kontroverzných vyjadreniach o zhodení atómových bômb na Hirošimu a Nagasaki.