Ministerstvo pre starostlivosť o rodinu a demografiu a Populačný fond Organizácie Spojených národov (UNFPA) v Srbsku si včera spoločne pripomenuli Svetový deň populácie pod heslom Budúcnosť bez prekážok: od čoho závisia rozhodnutia mladých.
Tohtoročné pripomenutie bolo inšpirované novou globálnou správou a výskumom Populačného fondu OSN o rozhodnutiach mladých ľudí týkajúcich sa partnerských vzťahov, rodičovstva a budúcnosti. Výskum bol vykonaný medzi mladými ľuďmi vo veku od 18 do 39 rokov v 73 krajinách a teritóriách, vrátane Srbska a ďalších desiatich krajín a teritórií v regióne východnej Európy a strednej Ázie. Globálne výsledky budú oficiálne predstavené 7. júla v New Yorku pri príležitosti Svetového dňa populácie.
Ministerka pre starostlivosť o rodinu a demografiu Jelena Žarićová-Kovačevićová počas podujatia zdôraznila dôležitosť strategickej reakcie štátu na potreby mladých ľudí.
„Našou úlohou ako tvorcov politík a tých, ktorí prijímajú rozhodnutia, nie je rozhodovať namiesto mladých, ale inšpirovať ich a vytvoriť podmienky, v ktorých budú ich rozhodnutia ľahšie, bezpečnejšie a istejšie. Štát musí byť partnerom pre mladých ľudí – musí ich počuť, rozumieť im a podporovať ich pri napĺňaní ich potenciálu,“ povedala.
Vedúca kancelárie Populačného fondu OSN v Srbsku Borka Jeremićová zdôraznila, že výsledky globálneho výskumu predstavujú cenný zdroj dôkazov pre tvorbu lokálnych opatrení zameraných na mladých ľudí.
„Tento výskum poskytuje cenný pohľad na to, čo mladí ľudia skutočne chcú a s akými prekážkami sa stretávajú pri plánovaní svojej budúcnosti a rodičovstva. Hoci budú globálne výsledky prezentované až na budúci týždeň, sme radi, že sme už dnes v Belehrade mali príležitosť začať dôležitý rozhovor o tom, ako konkrétne podporiť mladých v Srbsku, aby svoje plány realizovali v súlade so svojimi želaniami a voľbami,“ zhodnotila Jeremićová.