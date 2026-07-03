Obec Kovačica vo štvrtok 2. júla v Dome kultúry 3. októbra odovzdala rodičom novorodencov 76 poukážok a kompaktných kočíkov.
Na odovzdávaní sa rodičom prihovoril predseda Obce Kovačica Petar Višnjički, ktorý uviedol, že zabezpečenie kočíkov je výsledkom konštruktívnych rozhovorov s rodičmi. Zároveň zdôraznil, že obec je pripravená aj naďalej prijímať návrhy občanov, aby mladým rodinám poskytla čo najväčšiu podporu a odľahčila ich rodinný rozpočet.
Okrem materiálnej pomoci obec poskytuje aj jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 20 000 dinárov. Rodiny, ktorým sa narodia dvojčatá, majú nárok na dodatočný príspevok vo výške 50 000 dinárov. Pri narodení trojčiat alebo štvorčiat obec poskytuje finančnú pomoc vo výške 80 000 dinárov, ako aj ďalších 120 000 dinárov na zabezpečenie potrebnej výbavy pre novorodencov.