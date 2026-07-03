Prezident Srbska Aleksandar Vučić posmrtne vyznamenal staršieho čatára Milovana Jovanovića, ktorý v júni zahynul počas mierovej misie v Libanone.
V dekréte o udelení vyznamenania sa uvádza, že Jovanović bol vyznamenaný Radom hviezdy Karađorđevićovcov prvého stupňa za mimoriadne zásluhy pri reprezentácii Srbska v oblasti bezpečnosti a obrany, čo bolo zverejnené v Úradnom vestníku.
Príslušník Ozbrojených síl Srbska (VS), starší čatár Milovan Jovanović, ktorý bol súčasťou mierových síl Organizácie Spojených národov (OSN) v Libanone, prišiel o život 4. júna v dôsledku zranení spôsobených dopadom projektilu na základňu OSN, kde boli umiestnené mierové sily vrátane časti srbského kontingentu.