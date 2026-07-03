Podpredsedníčka vlády Srbska a ministerka hospodárstva Adrijana Mesarovićová navštívila Brusel, kde sa spolu s ministrom pre európske integrácie Nemanjom Starovićom a vedúcim Misie Srbska pri Európskej únii a vedúcim Operačného tímu pre proces pristúpenia Danijelom Apostolovićom stretla s európskym komisárom pre vnútorné záležitosti a migráciu Magnusom Brunnerom. Rokovanie prebehlo v konštruktívnej atmosfére.
Podpredsedníčka vlády uviedla, že Srbsko zostáva pevne orientované na európsku cestu a je naďalej odhodlané rozvíjať partnerské vzťahy s Európskou úniou. Zároveň zdôraznila, že krajina bude pokračovať v presadzovaní záujmov svojho štátu a posilňovaní medzinárodnej spolupráce na všetkých úrovniach.