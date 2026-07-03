Republikový štatistický úrad zverejnil odhady – úroda pšenice bude o 30 percent vyššia v porovnaní s desaťročným priemerom a úroda višní až o 100 percent. V porovnaní s minulým rokom pozbierame o 15 percent viac malín.
Dobrá poľnohospodárska sezóna však výrobcom nezaručuje aj vyššie príjmy, pretože výkupné ceny okrem množstva úrody ovplyvňuje aj situácia na medzinárodnom trhu, kvalita produktov a logistické podmienky, zhodnotil pre RTS profesor Poľnohospodárskej fakulty a poradca na Ministerstve poľnohospodárstva Zoran Rajić. Pri zmienke o tohtoročnej úrode pšenice Rajić pripomenul, že domáce sklady sú takmer prázdne, pretože Srbsko za posledných jedenásť mesiacov vyviezlo približne 1,2 milióna ton pšenice. Výraznejší nárast ceny sa však neočakáva.
„Cena pšenice od začiatku roka do konca mája rástla, ale v posledných týždňoch neustále klesá. V čiernomorskom regióne, ktorý je pre nás najdôležitejší, ceny klesajú,“ zdôraznil Rajić.
Dodal, že hoci sa vo svete očakáva nižšia produkcia, zároveň rastú zásoby, čo vplýva na slabší dopyt.
Uviedol, že Srbsko má tradične kupcov na pšenicu predovšetkým v krajinách regiónu a v Taliansku, ale konkurenciu na niektorých trhoch by mohla posilniť ohlásená ruská pomoc africkým krajinám vo forme bezplatných dodávok pšenice.
Pokiaľ ide o višne, profesor Rajić zhodnotil, že úroda bola väčšia, no kvalita slabšia, čo vplýva na cenu. Podľa jeho slov sa dominantné výkupné ceny druhej triedy pohybujú okolo 50 dinárov za kilogram, zatiaľ čo prvá trieda sa platí viac, ale neočakáva, že by cena počas sezóny dosiahla minuloročnú úroveň, keď cena vzrástla z približne 100 na 300 dinárov za kilogram.
Aktuálnu výkupnú cenu malín vo výške 400 až 450 dinárov za kilogram zhodnotil ako uspokojivú.